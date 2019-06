Milliardær tar DNA-sak til Strasbourg

Høyesterett har avgjort at milliardær Morten Angelil må godta at han havner i politiets DNA-register. Saken tas videre til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Bakgrunnen for saken er at Angelil ble dømt til ett år og seks måneders fengsel for skattesvik i 2012, og at politiet i ettertid har ønsket å registrere ham i sitt DNA-register. Dette har Angelil kjempet imot, og saken har nå altså vært innom alle rettsinstansene i Norge.

Advokat John Christian Elden, som representerer Angelil, bekrefter overfor E24 at saken blir sendt videre til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Han viser til at én av fem dommere i Høyesterett ikke var enig i avgjørelsen, som kom onsdag, og tok dissens.

– Det er en skarp og fin dissens, og saken er godt tilrettelagt for behandling i Strasbourg fra begge fraksjoner i retten. Den blir nå sendt videre, skriver Elden i en tekstmelding.

I retten har advokaten argumentert med at registreringen ikke tjener noe fornuftig formål og ikke er et effektivt eller nødvendig virkemiddel for staten. Det vises blant annet til at Angelil ikke er dømt for en type lovbrudd hvor DNA normalt bidrar til oppklaring.

I dommen pekes det på at dette må være ett av flere elementer i en bredere vurdering.

– Dessuten tyder Statistisk sentralbyrås statistikk på at personer som er dømt for økonomisk kriminalitet, har en høyere risiko for å begå ny kriminalitet enn tidligere ustraffede. Denne forhøyede risikoen gjelder også tilbakefall til «DNA-relevant» kriminalitet, heter det i dommen.

