Millionkutt for Den Norske Opera

Operaen skal spare 25 millioner og innfører en omfattende spareplan, melder Dagbladet.

I et internt notat Dagbladet har fått tilgang, til informeres det om at det skal kuttes minst 25 millioner kroner innen utgangen av 2021.

Administrerende direktør ved Operaen, Geir Bergkastet, sier til avisen at det er for tidlig å si om ansatte kan stå i fare for å miste jobben.

(©NTB)