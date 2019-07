Mindre regn over hele landet – stigende temperaturer

Juni ble en fuktig måned, med 50 prosent mer nedbør enn normalen. Neste uke ser det imidlertid ut til at mange kan bytte ut paraplyen med solbriller.

Forrige måned ble den åttende våteste junimåneden på over 100 år, og verst gikk det utover Lurøy kommune på Helgelandskysten i Nordland. Der kom det 91,2 millimeter regn i løpet av kun ett døgn.

Nå ser det imidlertid ut til at nordmenn over hele landet kan glede seg til litt høyere temperaturer.

– Det lavtrykket som nå ligger over Helgelandskysten beveger seg østover og vil passere i løpet av torsdag. Da ligger det an til betraktelig bedre vær og stigende temperaturer over store deler av landet, sier vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt til NTB

Stigende temperaturer

– I slutten av helgen og utover neste uke ser det ut til at temperaturene stiger, og det vil bli litt mer sommerlig for mange i Sør-Norge. I midten av neste uke kan enkelte steder Østafjells bli opp mot 25 grader. Også på Vestlandet kan det ligge an til rundt 20 grader rundt samme tid, sier Nordhagen.

Nordhagen vil imidlertid ikke love at det blir skikkelig sommertemperatur over hele landet.

– Prognosene viser at det kan bli greit vær, men det vil være flere små lavtrykk som ligger og svirrer ute i havet. De kan komme inn til kysten, så det vil bli usikkert flere steder. I Trøndelag og nord i Østlandet kan det bli litt perioder med regn i løpet av neste uke, sier hun.

Opphold i nord

Nord-Norge har vært preget av en del nedbør den siste tiden.

– Her fortsetter det med litt ustabilt vær og regn de neste dagene, særlig i Finnmark og i Troms. Fra søndag av ser det imidlertid ut til å bli betraktelig bedre vær med høyere temperaturer i hele Nord-Norge, sier hun.

Hun sier den samme tendensen vil gjelde i nord som i sør. Lite regn og stigende temperaturer.

– Nå ser det foreløpig bra ut, særlig i Troms. På søndag og i starten på uka kan det bli opp mot 20 grader, sier Nordhagen.

(©NTB)