Mindreårig bekreftet død etter knivstikking på Vinstra

En mindreårig er bekreftet død etter en knivstikking på i et boligfelt på Vinstra i Nord-Fron. Politiet har kontroll på en mindreårig gjerningsperson.

En mindreårig person er bekreftet omkommet, mens en voksen person er skadet etter en knivstikking på Vinstra i Nord-Fron kommune.

Den skadde personen er ikke livstruende skadet, og er fraktet til Lillehammer sykehus. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.54. Klokka 16.50 bekrefter politiet at en person er død, og at en person er skadet med et kutt i beinet, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– En mindreårig person er bekreftet omkommet, mens en voksen person er skadd. Den skadde personen er ikke livstruende skadd, og er fraktet til Lillehammer sykehus. Politiet har kontroll på en mindreårig gjerningsperson. Kriseteamet i Vinstra kommune er varslet om det inntrufne, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Politiet er i ferd med å varsle alle pårørende.

Kan ha forsøkt å avverge

Hendelsen skal ha skjedd ved et boligfelt i Sorperoa, skriver avisen. Politiet har ingen formening om hendelsesforløp eller relasjonen mellom de tre involverte.

– Den pågrepne personen ble tatt utendørs rett ved avdøde, sier operasjonsleder Pål Andersen til NRK.

– Vedkommende som har fått knivskader, kan ha fått det i forbindelse med at vedkommende prøvde å avverge hendelsen, sier operasjonslederen.

En person er bekreftet død etter knivstilling på Vinstra. Foto: Einar Almehagen / Gudbrandsdølen Dagningen

Krisestab i kommunen

Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune sier til NRK at det er satt krisestab i kommunen. Politiet vil ikke si noe om relasjonen mellom de involverte, men ifølge ordføreren er tre familier berørt.

– Tre familier er berørt. Vi har satt krisestab, som er samlet nå. Vi startet det psykososiale teamet for å gi støtte til dem som trenger det, sier Støstad til kanalen.

– Det er en dypt tragisk sak som rammer oss veldig hardt. Her kjenner alle hverandre, og dette kommer til å bli en vanskelig sak for et lite lokalsamfunn som vårt, sier Støstad.

Halloween-stopp

Ordføreren sier til VG at Vinstra videregående skole vil være åpen onsdag kveld.

– Vi oppfordrer ungdommen på Vinstra til å stoppe all aktiviteten nå som omhandler halloween, sier Støstad.

Politiet opplyser at de er i ferd med å varsle alle pårørende.

