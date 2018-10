Minkende bevegelser i Veslemannen – rødt farenivå opprettholdes

NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen, til tross for at bevegelsene øverst i fjellpartiet har avtatt noe siden søndag.

Søndag kveld og natt til mandag var det store bevegelser i Veslemannen på grunn av regn, og en stor blokk raste ut fra øvre del. På det meste var det hastigheter opp mot 50 centimeter i døgnet i fjellpartiets øvre del. I nedre del var hastighetene kortvarig opp til 10 centimeter i døgnet.

– Vi ser at hastighetene nå avtar, men vi må se en ytterligere stabilisering før vi går ned i farenivå, sier geolog Gustav Pless i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på en pressebrifing mandag ettermiddag.

Hastighetene er mandag ettermiddag på omkring 14 centimeter i døgnet i øvre delen, og rundt 4 centimeter i døgnet i nedre delen.

Derfor opprettholder NVE rødt farenivå for Veslemannen.

– Vi vurderer farenivået fortløpende. Det er meldt fint og klart vær de neste dagene, og om stabiliseringen fortsetter som nå, kan man forvente en nedjustering av farenivået allerede tirsdag, sier Pless.

Beboerne ved Veslemannen har vært evakuert siden det ble registrert økt bevegelse i fjellpartiet for en drøy uke siden.

– De lengter etter å komme tilbake igjen, men dette er en gjeng som er vant til å klare seg selv, så det går bra, sier ordfører Lars Olav Hustad (H) i Rauma.

Den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg 4 meter den siste måneden.

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen, utenom Veslemannen, er noen få centimeter.

(©NTB)

