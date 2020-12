Minst seks koronadødsfall i Norge julaften

Det ble registrert minst seks koronadødsfall i Norge på julaften. To i Drammen, to i Bærum og to i Oslo.

Oslo universitetssykehus opplyser på sine nettsider at de to pasientene døde på julaften. Det er det 36. og 37. koronadødsfallet på sykehuset. Forrige dødsfall på sykehuset ble registrert 21. desember. Av personvernhensyn kan ikke sykehuset gi ytterligere informasjon om dødsfallene. Drammen kommune varsler at to innlagte på Drammen sykehus døde julaften. – Mine tanker og kondolanser går til de pårørende som har mistet kjære familiemedlemmer. Vi har alle forståelse for at det er ekstra sårt å få et slikt trist budskap ved starten av julehøytiden, sier ordfører Monica Myrvold Berg i en pressemelding fra kommunen. Også på Bærum sykehus døde to pasienter som var innlagt med koronasmitte, opplyser Vestre Viken helseforetak til VG. (©NTB) Reklame Her kan du levere Eurojackpot Medisin/Helse

Medisin/Helse

Sykdom