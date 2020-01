Misjonskirken i Lyngdal utsatt for innbrudd og hærverk

Misjonskirken i Lyngdal ble natt til søndag utsatt for innbrudd, hærverk og tyveri for over 200.000 kroner.

Innbruddet ble gjennomført mellom klokken 1.30 og 8.15, opplyser politiet, som foreløpig ikke har noen mistenkte i saken. Et vindu var knust, og blant de materielle skadene inne kirken har blant annet PC-er og mac'er blitt knust. – Det er sikret en del spor på åstedet, og vi etterforsker saken. Det som er spesielt, er at det er gjort såpass mye skader i kirken. Dersom man kun hadde vinningshensikt, ville man kanskje ikke tatt seg bryderiet med å ødelegge såpass mye, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt til NTB. Politiet etterlyser nå tips fra publikum. (©NTB)