Misjonsselskapet vil sende færre misjonærer ut i verden

Det Norske Misjonsselskap (NMS) har kuttet i antall misjonærer de siste årene og spår at det vil bli stadig færre som reiser ut i verden for å spre Guds ord.

Etter at Jeffrey Huseby tiltrådte som generalsekretær i Misjonsselskapet i 2011, har antallet misjonærer blitt kuttet fra 70 til rundt 35, skriver Dagen.

– Gud vil frelse mennesker, men det handler om å ta konsekvensen av det nye misjonsparadigmet i verden; at misjon ikke lenger går fra vesten til resten, men at det går i alle retninger. Der er kristne i alle verdens land, sier Huseby.

Han peker på at NMS har et tett samarbeid med kirker i blant annet Madagaskar, Kamerum, Mali, Etiopia og Japan og at kirkene tar del i misjonsoppdraget i større grad enn før. Huseby ønsker nå å redefinere begrepet misjonær.

– Det brukes tradisjonelt om mennesker som bor og arbeider i andre land. I NMS ønsker vi å utvide begrepet da vi har andre typer grupper som reiser ut. Det gjelder pendlermisjonærer, frivillige og ungdomsteam, for å nevne noe, sier han.

Misjonsorganisasjonen Normisjon mener det er uheldig dersom Norge først og fremst skal bli en økonomisk bidragsyter i misjonsarbeidet.

– Det er dyrt å sende misjonærer, så det er mye å spare på å bruke nasjonale kristne. Men det er stort sett den fordelen jeg ser. I Norge trenger vi stadig å bli minnet på at misjon er viktig og at det fins folk i verden som ikke har tilgang til evangeliet. Hvis vi har stor distanse til arbeidet ute, taper vi relasjonene og det å kunne gå sammen med dem i arbeidet, sier leder Therese Glendrange.

(©NTB)