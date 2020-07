Mission Impossible-produksjon får filme i Norge – til tross for koronarestriksjonene

Tom Cruise og den siste Mission Impossible-filmen får unntak fra innreiserestriksjonene i Norge, og til høsten vil deler av filmen spilles inn i Norge.

– Det vil bli gjennomført under et omfattende smitteregime. Deltakerne vil være avgrenset fra andre under oppholdet i norge, og det betyr at det ikke er alle som får se disse kjekkasene, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på fredagens pressekonferanse.

Mission Impossible 7 har fått tildelt nær 50 millioner kroner fra Norsk filminstitutt.

– Nå kan utenlandske filmproduksjoner igjen filme i norske landskap, og det er veldig gode nyheter også for den norske filmbransjen, som dermed unngår å gå glipp av oppdrag og viktig erfaringsbygging. Jeg er glad for at vi fikk på plass dette unntaket så raskt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.