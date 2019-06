Mistanke om at dødsfall i Askøy kan knyttes til smitte fra drikkevannet

Rundt 50 personer har vært innom legevakten på Askøy med symptomer som feber, diaré og magesmerter på grunn av mistanke om smitte via Kleppe vannverk på Askøy. Folk må koke vannet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Askøy kommune opplyser at et dødsfall i kommunen kan ha sammenheng med mulig smitteutbrudd i drikkevannet, uten at dette er bekreftet ennå.

– Foreløpig er det ingen bekreftet årsakssammenheng mellom dødsfallet og smitteutbruddet. Familien ivaretas av helsefaglig støtteapparat, og familien ber om ro rundt situasjonen, sier ordfører Terje Mathiassen i en pressemelding fra kommunen. Ifølge VG skal det dreie seg om et ett år gammelt barn som døde på sykehus onsdag. Fredag morgen satt kommunen i krisemøte. Alle innbyggere i kommunen er blitt bedt om å koke drikkevannet. Siden klokken 16 torsdag ettermiddag har 47 personer blitt undersøkt hos Askøy legevakt, og sju personer innlagt ved Haukeland universitetssjukehus. Av disse er fem barn ifølge kommunen. (©NTB)