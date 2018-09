Mistanken styrket mot siktet etter drapsbrann i Egersund

Litt over klokken 22 mandag kveld fikk brannvesenet en melding om sterk røykutvikling i en kjellerleilighet i Egersund. Rundt 22.45 ble det funnet en omkommet kvinne i kjelleren. Avdødes ektemann er siktet for drap, men nekter straffskyld. Politiet mener mistanken er styrket etter avhør. Mannen skal framstilles for varetektsfengsling torsdag morgen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )