Mistenkelig dødsfall etterforskes i Finnmark

En kvinne i 40-årene er funnet død i Hammerfest. Politiet i Finnmark etterforsker dødsfallet som mistenkelig.

Omstendighetene rundt dødsfallet er ikke kjent, og derfor etterforskes saken som et mistenkelig dødsfall, opplyser politiet i en pressemelding. Foreløpig er det ikke holdepunkter for å slå fast at det har skjedd noe kriminelt.

Kriminalteknikere undersøker boligen, og kvinnen vil bli sendt til obduksjon.

– Vi ønsker å få klarhet i om kvinnen døde av naturlige årsaker, om noe kan ha tilstøtt henne, eller om det foreligger noe kriminelt bak dødsfallet, sier politioverbetjent Torstein Pettersen.

