Politiet tror ikke lenger at Jon Edvin Lie drepte mannen som ble funnet død i Maridalen i juli.

Lie ble siktet for drap og likskjending etter at en mann i 30-årene ble funnet død og brent i Maridalen 18. juli i år.

– Nå er det kun likskjending som er et tema. Det er på bakgrunn av vår etterforskningen som har vist at mistanken om drap er blitt svekket, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby, til VG.

– Vi har vært åpne fra dag én om at dette kunne være noe annet enn et drap. Da vi kom til dette punktet i etterforskningen, så var det riktig å endre grunnlaget, sier Kraby.

Den siktede har hele tiden nektet for at han drepte mannen, og er nå lettet for å bli trodd.

Onsdag ble han varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud. Lies forsvarer, Benedicte Sunde Jamth, sier til Dagbladet at kjennelsen blir anket.

– Det er riktig at min klient ikke har noe med denne saken å gjøre. Han er fornøyd med at siktelsen frafalles, men er veldig uenig med varetekten, sier Jamth til avisen.

Formelt er han ennå siktet for drap og likskjending. Kraby sier at det er statsadvokaten som eventuelt må frafalle siktelsen, men at politiet altså mener det ikke lenger er grunnlag for siktelsen.

Politiet etterforsker fremdeles saken og flere avhør gjenstår.





