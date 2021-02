Mistenker to nye tilfeller av mutert virus i Trondheim

Det er registrert fire nye smittetilfeller i Trondheim det siste døgnet. I to av tilfellene mistenkes det britisk mutert virus.

Av de fire som har testet positivt for covid-19 er tre menn og en kvinne. Alle er kjente nærkontakter.

Trondheim kommune opplyser at for to av de nye smittetilfellene mistenkes det britisk mutert virusvariant.

Sist døgn ble det gjennomført 566 tester i Trondheim.

Fire nye smittede er to flere enn dagen før og én over snittet den siste uken.

Torsdag ble det kjent at flere hundre bes om å teste seg i Trondheim etter at personer med britisk og sørafrikansk virusmutasjoner var innom flere steder i byen i helgen som var.

(©NTB)

