Mistenkt fortsatt på frifot etter Majorstuen-drapet

Politiet har fått mange tips etter at de fredag gikk ut med bilde av mannen som er etterlyst for Majorstuen-drapet. Lørdag formiddag var han fortsatt på frifot.

– Politiet har fått mange tips og konkrete opplysninger som det har vært jobbet med gjennom natten, og arbeidet fortsetter for fullt nå utover lørdagen, sier politiinspektør Grete Metlid lørdag formiddag. Hun er leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Siden mandag har det foregått et intenst etterforskningsarbeid for å finne ut hvem som sto bak drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) fra Mysen i Østfold i en leilighet i Arbos gate på Majorstuen mandag. Samtidig har politiet etterforsket et knivran i et garasjeanlegg i Essendrops gate like ved åstedet.

Fredag opplyste Metlid at politiet knytter ranet og drapet sammen. Politiet gikk da ut med bilder av den mistenkte raneren og drapsmannen. Bildene av mannen ble tatt på Skøyen stasjon mandag klokka 13.16. Politiet tror han har gått gjennom Frognerparken til Skøyen via gangveien. Politiet vet ikke om mannen er i Norge eller ei.

Det er foreløpig ikke kjent om politiet også sitter på videobilder fra garasjeanlegget i Essendrops gate der ranet skjedde samme morgen. Ifølge politiet ble en person fraranet en telefon og en skinnmappe. Gjerningsmannen skal ha truet med kniv, men ransofferet ble ikke skadd. Politiet opplyste at raneren hadde snakket gebrokkent norsk.

(©NTB)

