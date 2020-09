Mistenkt knivraner pågrepet i Fredrikstad

En mann i 20-årene ble natt til tirsdag pågrepet, mistenkt for å stå bak et knivran på en bensinstasjon i Fredrikstad sent mandag kveld.

– Godt politiarbeid og god etterretning og lokalkunnskap førte til pågripelsen ved 2.30-tiden, forteller operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB. Den nå ranssiktede mannen ble pågrepet hjemme i sentrum av Fredrikstad, ikke langt fra bensinstasjonen som ble ranet. Politiet fikk melding om ranet klokken 23.25. Ransmannen truet den ansatte til å gi fra seg penger. Ifølge operasjonsleder Marstad var det et voldsomt ran, selv om den ansatte ikke kom fysisk til skade. – Den ansatte var svært modig, men dette var nok en stor belastning, sier operasjonslederen. Ransmannen løp fra stedet etter ranet, og den mistenkte ble pågrepet rundt tre timer etter. – Hjemme hos han fant vi klær som passet til beskrivelsen, sier Marstad. (©NTB)

