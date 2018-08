Mistenkte venstreaksjonister i Arendal blir løslatt etter avhør

De seks personene som er mistenkt for å planlegge og oppfordre til aksjoner mot antiislamister under Arendalsuka, blir løslatt så fort de er avhørt.

– De seks blir avhørt i løpet av fredagen og blir etter planen løslatt når avhørene er gjennomført. Det blir deretter vurdert om det er grunnlag for noen straffereaksjon og eventuelt hvilken type reaksjon som er aktuell, sier politiadvokat Hellek Rue i Agder politidistrikt til NTB.

Det blir avklart over helga om noen av de seks skal få noen straffereaksjon, opplyser han. Rue vil ikke ut med nærmere detaljer om hvem de seks er, hva som er det konkrete mistankegrunnlaget eller hvordan de stiller seg til mistanken mot dem.

Ifølge Filter Nyheter fryktet politiet at den venstreekstremistiske gruppen søkte voldelig sammenstøt med personer fra høyreradikale Alliansen, som tidligere torsdag hadde et arrangement under Arendalsuka, og/eller Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) som også har fått tillatelse til å ha stand i Arendal.

I en pressemelding i forbindelse med pågripelsene torsdag skrev stabssjef Morten Sjustøl at de seks personene – to kvinner og fire menn mellom 19 og 40 år – knyttes til «miljøer som via sosiale medier har oppfordret til omfattende ordensforstyrrelser og voldelige handlinger under Arendalsuka. Med pågripelsene mener politiet å ha forebygget omfattende ordensforstyrrelser mot arrangementet».

Blant de pågrepne er lederen i kommunistgruppa Tjen Folket. Flere av de pågrepne er kjent for politiet fra før i forbindelse med demonstrasjoner, ifølge Filter.

(©NTB)

