Moderna-vaksinen til dem over 85 år i Oslo

Oslo kommune er snart ferdig med koronavaksinering på sykehjem. Derfor går de første dosene av Moderna-vaksinen til neste prioriterte gruppe – dem over 85 år.

Tirsdag kom første forsendelse av den andre godkjente vaksinen, fra amerikanske Moderna. Alle de rundt 3.600 dosene går til Oslo.

– Oslo er snart ferdig med sykehjemsvaksinasjonen, så Moderna går ikke til sykehjemmene. Ellers fordeles vaksinene til bydelene på samme måte som de første vaksinene, gjennom fordelingsmekanismer basert på befolkningen, opplyser direktør Hilde Terese Hamre i helseetaten til NTB.

Det betyr at personer over 85 år står for tur, slik prioriteringen fra FHI tilsier.

