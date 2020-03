Modum kommune inndrar skjenkebevillingen til Raw Air

Som følge av smittefare av Korona-virus har Modum kommune inndratt tidligere bevilget skjenkebevilling til hopp-arrangementet Raw Air i Vikersund.

Fest- og konsertarrangementer på kveldstid stanses også på grunn av at det er ventet stor ansamling av mennesker, opplyser kommunen i en pressemelding.

Videre venter kommunen at arrangøren legger opp til ekstra kontroller før og under hopparrangementene, slik at ingen berusede personer slipper inn i anlegget. Kommunen pålegger dessuten arrangøren på ha ekstra vakthold rundt busstransportene til og fra anlegget, slik at kun sitteplasser blir brukt i bussene, opplyser kommunen.

Alle som er forkjølet, har influensalignende symptomer, eller som i det siste har vært i smitterammede områder, blir bedt om holde seg hjemme.

(©NTB)