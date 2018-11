Mohyeldeen Mohammad pågrepet

Pågrepet på bopel og brakt til tingretten. Påtalemyndigheten krever fengsling i fire uker.

Islamisten Mohyeldeen Mohammad (32) ble tirsdag morgen pågrepet på egen bopel, og fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Mohammad ble pågrepet fordi påtalemyndigheten ville sikre at han er til stede under hovedforhandling som starter tirsdag.

Mohammad er tiltalt for trusler mot stortingspolitikeren Abid Raja (V) (les egen sak), men dukket ikke opp da saken skulle startet 22. oktober. Han ble internasjonalt etterlyst (les egen sak).

- I denne saken er det ikke godt nok at rettsapparatet skal være avhengig av Mohyeldeen Mohammads eget forgodtbefinnende for å gjennomføre saken, sier politiadvokat Thomas Blom i PST.

Ba om fire uker varetekt



Han ba Oslo tingrett om å varetektsfengsle Mohammad i fire uker. Mohammad selv sier at han denne gangen hadde til hensikt å møte, og at han hadde kommet tilbake til Norge for å være til stede under rettssaken. Han motsetter seg derfor varetektsfengsling.

Mohammad ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett klokka 08.30 tirsdag og var da tilstede. Påtalemyndigheten ba om fire ukers varetekt.

Mohammads forsvarer, Brynjar Meling, varslet at hans klient ville stille i retten tirsdag morgen.

- Visste ikke at jeg måtte være tilstede



Mohammad la lørdag ut denne video på YouTube der han forklarte hvorfor han ikke møtte i retten i oktober.

- Jeg fikk aldri forkynning av tiltale eller informasjon om tid og sted jeg måtte møte opp. Jeg visste faktisk ikke at min tilstedeværelse der var nødvendig i det hele tatt, sier han i videoen.

Islamisten Mohammad er blant annet tiltalt for å ha kalt Abida Raja en «skitten frafallen muslim» som burde råtne i helvete.

Når straffesaken starter tirsdag, er det ikke omstridt hvilke ord Mohammad har brukt. Spørsmålet blir om de er ulovlige eller om er innenfor ytringsfriheten.

Politiadvokat Thomas Blom og Mohyeldeen Mohammads forsvarer Brynjar Meling etter fengslingsmøtet tirsdag.

