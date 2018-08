Molde-kaptein Ruben Gabrielsen feilaktig navngitt som Molde-spiller siktet for voldtekt

- Jeg og laget står sammen. Om det er mitt navn eller andres navn som kommer opp, så driter vi i det, sier Gabrielsen til Nettavisen.

MOLDE (Nettavisen): Tirsdag møter Molde-spiller Babacar Sarr i Romsdals tingrett i Molde, tiltalt for sovevoldtekt av en kvinne.

Molde-spilleren har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart. Tiltalen er alvorlig, og øvre strafferamme er ti års fengsel.

Det straffbare forholdet skal ifølge politiet ha skjedd natt til 14. mai i fjor, og politiet startet umiddelbart etterforskning etter at anmeldelsen ble levert. Sarr ble etter kort tid siktet i saken (se faktaboks under), og saken ble for første gang omtalt i media i begynnelsen av juni i fjor.

Babacar Sarr møter tirsdag i retten tiltalt for voldtekt.

På ulike debattforumer for fotballinteresserte, og i sosiale medier, ble Molde-kaptein Ruben Gabrielsen beskyldt for å være den siktede Molde-spilleren.

- Det driter jeg i rett og slett, sier Gabrielsen til Nettavisen.

- Skulle du helst sett at spilleren selv sto fram for å unngå at andre spillere i Molde kunne bli mistenkt?

- Vi driter i det. Jeg og laget står sammen. Om det er mitt navn eller andres navn som kommer opp, så driter vi i det. Vi står sammen i Molde, og jeg er glad i alle guttene i garderoben.

- Hva han gjør og ikke gjør er ikke opp til meg. Som sagt, vi står sammen, er Gabrielsens klare svar.

Hard medfart i sosiale medier



Etter at tiltalen ble tatt ut i slutten av mars i år, er det også i enkelte debattforumer spekulert i hvem spilleren er. Gabrielsen ble igjen nevnt her som den mulige spilleren som måtte møte i retten.

Molde har hele tiden latt Sarr spille kamper, noe som skapte debatt i begynnelsen av sesongen. Så sent som på søndag var han i aksjon da Brann ble nedsablet med 5-1 på Aker stadion i Molde.

Klubben har hele veien vært klar på at spilleren ikke er dømt, og at han fram til rettssaken skal møte på jobb som vanlig - og dermed være aktuell for spill.

Så langt denne sesongen har Sarr spilt 16 av 18 seriekamper, i tillegg til alle fem europacupkampene klubben har spilt i sommer. I generalprøven til sesongen i mars, var Sarr også kaptein i første omgang av kampen.

Den tiltalte 27-åringen har fått hard medfart i sosiale medier. Han har blitt hengt ut i fullt navn flere steder. I tillegg har Molde nektet fans fra andre klubber å ha bannere med budskapet «Mot voldtekt» på tribunen.

Vålerenga-supportere har også hengt spilleren ut som voldtektsmann, selv om det ikke foreligger noen dom. Nettavisens sjefredaktør har også skrevet at Molde må tåle voldtektskritikk på lederplass i april.

Fakta: Begreper i straffesaker

I innledningen av en politietterforskning kan en person være "mistenkt". Dette er ikke en formell status som gir personen juridiske rettigheter. Dersom politiet mener det er skjellig grunn til mistanke, altså at de mener det er mer sannsynlig at en person har begått et lovbrudd enn at han ikke har gjort det, kan han få status som "siktet". Personer som er siktet i en sak får flere juridiske rettigheter, blant annet har de krav på å få oppnevnt en forsvarer som det offentlige betaler for. De plikter heller ikke å forklare seg i en sak, og blir ikke straffet for å fortelle uriktigheter. En siktelse kan blir frafalt, for eksempel dersom politiet ikke klarer å bevise at en person er skyldig nok til at saken kan føres for retten. En siktelse kan også frafalles dersom det senere i etterforskningen viser seg at anklagene var feilaktige. Personer som blir pågrepet av politiet får automatisk status som "siktet". Dette gjelder ikke for personer som blir anholdt av politiet og sluppet løs etter inntil fire timer. Når påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot en person er etterforskningen avsluttet. På dette stadiet mener påtalemyndigheten, basert på bevisene de har i saken, at de kan få dom i en rettssak. Dersom påtalemyndigheten ikke er overbevist om at det utover enhver rimelig tvil er begått et lovbrudd, skal det ikke tas ut tiltale. Selv om påtalemyndigheten tar ut tiltale er det retten som på helt selvstendig grunnlag skal vurdere skyldspørsmålet. Retten har en suveren posisjon i et demokrati. I alvorlige straffesaker kontrolleres politiets arbeid av en høyere påtalemyndighet, statsadvokaten. Dette gjelder alle saker med over seks måneders øvre strafferamme. I de mest alvorlige sakene, som drap og grove voldtektssaker og grove narkotikasaker, hvor det er strafferammer på 21 års fengsel, er det Riksadvokaten som beslutter om det skal tas ut tiltale. Riksadvokaten er den høyeste påtalemyndigheten i Norge. Kilde: Nettavisen

- Vi har valgt å stole på spilleren

Det ble også mye oppmerksomhet da skistjernen Petter Northug i april navnga spilleren i sosiale medier, og skrev at han skulle fengsles. Flere påpekte hvor alvorlig den type identifisering er, og blant annet advokat Jon Wessel-Aas uttalte til Nettavisen da at det kan komme til å koste dyrt i form av søksmål - spesielt dersom det viser seg at spilleren ikke blir dømt og er uskyldig.

Tidligere har administrerende direktør i Molde, Øystein Neerland, uttalt følgende om hvorfor de de bruker spilleren:

- Som kjent har en av MFKs spillere nylig blitt tiltalt i en straffesak. MFK er i den forbindelse gjort kjent med at spilleren og fornærmede har ulike versjoner av hendelsesforløpet. Spilleren mener at han ikke har gjort noe straffbart. Det tilligger ikke MFK som fotballklubb å ta stilling til hendelsesforløpet, og det tilligger ikke MFK å felle dom i saken. Det er det rettsapparatet som skal gjøre. MFK vil på denne bakgrunn avvente domstolenes behandling av saken, før det vurderes om hendelsen skal få betydning for spillerens tilknytning til MFK. Spilleren vil møte på jobb og dermed også være aktuell for laget fremover.

- Har ikke gjort noe straffbart

Nettavisen er kjent med at Sarr-saken har vært en belastning for Molde som organisasjon. Kilder sier også at de ser frem til å få saken ut av verden og at de mener det negative fokuset klubben har fått har vært uheldig.

Petter Northug la ut dette bildet fra Lerkendal under kampen mellom Rosenborg og Molde tidligere denne sesongen.

Neerland ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til Nettavisen søndag kveld, og det er dermed ukjent hvilke konkrete vurderinger som ble gjort da det ble besluttet å la Sarr få fortsette som vanlig.

Det har heller ikke lykkes for Nettavisen å få svar på om Molde for eksempel vurderte å gå ut med hvem av deres spillere som var siktet, og senere tiltalt, i voldtektssaken.

Molde-spilleren forsvares av Øyvind Panzer Iversen. Han ga denne kommentaren etter Brann-kampen søndag kveld:

- Det er min klients klare oppfatning at det ikke har skjedd noe straffbart i denne saken. Han vil forklare seg nærmere om dette under rettssaken.

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Mette Ekroll Nyland, ønsker ikke å gi noen kommentarer, og sier at det som skal belyses vil bli gjort i retten.

Det er usikkert om Sarr er aktuell for europacupkampen mot Hibernian torsdag, etter å ha vært to dager i retten.

Rettssaken starter altså tirsdag.

