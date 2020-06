Monica Mæland åpnet nye Agder fengsel

Nye Agder fengsel har 300 plasser og er landets største høysikkerhetsfengsel. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) var på åpningen i Mandal mandag.

Fengselet har 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland. Det er lagt særlig vekt på digitalisering, som gir de innsatte tilgang til digitale selvbetjeningstjenester fra Nav, Skatteetaten, helsevesenet og kommunen. De vil også ha mulighet til å kommunisere med pårørende.

– Fengselet markerer et viktig løft for norsk kriminalomsorg. Moderne fengselsbygg gir bedre forhold for både de innsatte og ansatte, sier Mæland i en pressemelding.

– Løsningene gir mer effektiv kontroll av innsatte og besøkende, og er vesentlig for tilbakeføring av innsatte til samfunnet etter endt straffegjennomføring, sier hun.

Til tross for koronapandemien, er ikke åpningen blitt forsinket. I tillegg er prisen for det nye fengselet lavere enn først antatt.

