Mor betalte over 100.000 kroner i løsepenger for bortført sønn

En 24-åring er tiltalt for å ha kidnappet enn mann i 20-årene ved to anledninger i fjor. Offerets mor betalte over 100.000 kroner i løsepenger, ifølge TV 2.

Ifølge tiltalen skjedde kidnappingene henholdsvis 12. og 17 april i fjor, melder TV 2.

Den tiltalte 24-åringen tvang offeret inn i en bil og truet med å kutte av ham fingrene, beskrives det i tiltalen. Deretter tvang kidnapperen offeret til å ta ut 25.000 kroner i kontanter og slapp han ikke løs før midnatt, etter å ha kjørt rundt i elleve timer.

24-åringen er også tiltalt for å ha kidnappet den samme mannen på nytt, fem dager etter den første hendelsen. Denne gangen skal den kidnappingstiltalte ha holdt mannen fanget på en adresse på Øvre Romerike i over ett døgn, hvor han ringte offerets mor og bad om løsepenger.

Ifølge tiltalen truet han med at sønnen hennes ville miste en finger og flere kroppsdeler dersom hun ikke betalte løsepenger. Moren betalte til slutt 106.000 kroner til den tiltalte 24-åringen.

24-åringen er kjent for politiet fra før. Saken skal opp i Øvre Romerike tingrett i september.

