Mor dømt for vold mot sønn: Smurte ansiktet inn med chili

En fembarnsmor er i Nedre Telemark tingrett dømt til åtte måneders fengsel etter å ha utsatt sin eldste sønn for vold fra han var 11 til 13 år.

I tillegg til biting, slag og spark, ble han også påført knust chili i ansiktet som straff i hjemmet, heter det i dommen. Barnevernet overtok omsorgen for gutten som er bosatt i Telemark da han var 13 år, melder NRK.

Mishandlingen moren er dømt for, pågikk fra sommeren 2015, til oktober 2017. Moren kom til Norge som flyktning i 2013. Sønnen bodde hos sine besteforeldre i en lang periode, men ble gjenforent med sin mor i 2015. Etter at han flyttet inn i sitt nye hjem, skal volden ha startet.

Historiene om mishandlingen kom fram, etter at han ikke ville dra hjem etter et besøk hos en skolekamerat. Foreldrene til kameraten valgte da å varsle barnevernet og skolen. Siden har han flyttet til et fosterhjem.

I retten hevdet kvinnen at hun er svært glad i sønnen, og at anklagene om vold er løgn, men dette så retten bort fra. Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har mishandlet sønnen psykisk og fysisk over lang tid.

Halvparten av fengselsstraffen ble gjort betinget. Den 32 år gamle småbarnsmoren må i tillegg betale den nå 15 år gamle sønnen en oppreisning på 100.000 kroner.

