Mor og stefar er siktet etter at et barn døde i Trøndelag i 2015

En mor og en stefar er siktet for vold i forbindelse med at et barn døde i Trøndelag i 2015. Stefaren er også siktet for vold mot et annet barn.

Begge de to siktede nekter straffskyld, opplyser forsvarerne deres overfor Adresseavisen. Barnet døde høsten 2015 etter at det ble brakt til sykehus fordi mat satte seg fast i halsen. Stefaren ble pågrepet like etter. Han var tidligere anmeldt for vold mot barnet. I årene som har gått har saken blitt henlagt flere ganger, men henleggelsene har blitt omgjort. Statsadvokat Jarle Wikdahl håper en innstilling om hvorvidt det skal tas ut tiltale eller ikke i saken kan være klar i februar. (©NTB)

