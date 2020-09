Mordbranntiltalt 20-åring fra Stord kan få forvaring

En 20-åring er tiltalt for å ha startet tre branner på Stord. For et av tilfellene er det tatt ut tiltale etter mordbrannparagrafen, og han risikerer forvaring.

Ifølge Stavanger Aftenblad kommer saken opp for Sunnhordland tingrett i slutten av oktober. Brannene som mannen er tiltalt for å ha startet, fant sted mellom 10. desember i fjor og 14. januar i år. Ifølge Aftenbladet var det folk hjemme i husene i forbindelse med alle de tre brannene. Ingen menneskeliv gikk tapt i brannene, men for et tilfelle er mannen tiltalt etter mordbrannparagrafen. Mannens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, ønsker ikke å uttale seg om tiltalen utover at den tas til etterretning og at klienten vil forklare seg i retten. (©NTB)