Moren avhørt om Lørenskog-drapene

Politiet fikk søndag gjennomført et avhør av moren som er siktet for å ha drept sine to barn på Lørenskog. Siktelsen mot henne er ikke endret etter avhøret.

Politiet opplyser at de ikke vil gå ut med detaljer fra avhøret som ble gjennomført søndag. Den 35 år gamle kvinnen som er siktet for å ha drept sine to små barn 19. juli, hadde fram til søndag ikke vært i stand til å la seg bli avhørt. – Hennes status som siktet i saken er ikke endret etter avhøret. Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å gå ut med ytterligere informasjon om hva som fremkom av opplysninger i avhøret, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i en pressemelding fra Øst politidistrikt. Sharma-Sundheim opplyser at politiet ikke mistenker at det er flere gjerningspersoner i saken. (©NTB)

