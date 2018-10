Morten Hegseth Riiber er ute av «Skal vi danse»

Danset rumba til ære for moren.

Seks deltakere var igjen ute på parketten under kveldens «Skal vi danse». Denne gangen dedikerte dansestjernene dansen til viktige mennesker i livene sine. De måtte dessuten forberede seg på to danser til kveldens sending, da det var duket for gruppedans.

Det var Morten Hegseth Riiber og dansepartner Mai Mentzoni som måtte forlate konkurransen lørdag kveld. De havnet i duell med Jan Gunnar Solli og Rikke Lund.

Se alle kveldens danser lenger ned i saken.

Morten Hegseth Riiber valgte å hylle sin mor med sin rumba lørdag kveld. Jan Gunnar Solli hyllet sine foreldre med en quickstep.

- Det var veldig trist synes jeg, sier en beveget Hegseth Riiber fra scenen når resultatet er lest opp.

- Det går fint det - det har vært en utrolig bra opplevelse og jeg får komme hjem til Anders. Men akkurat nå er det litt kjedelig altså.

Gruppedans

Under gruppedansen lørdag delte dansegjengen seg i to og dansegruppa «Matheso and the foreigners» bestod av Sophie Elise Isachsen, Martine Lunde og Thea Næss.

Den andre gruppa, kalte seg «Goaldiggers» og bestod av Morten Hegseth, Jan Gunnar Solli og Einar Nilsson. Guttegruppa fikk 37 poeng av dommerne, mens jentene stakk av med 38.

Stilte etter sykdom

Tidligere lørdag ble det kjent at Martine Lunde har slitt med sykdom de siste dagene. Hun valgte likevel å stille på parketten lørdag, men sykdommen gikk utover dansetreningen fredag.

Forrige uke var det Amalie Snøløs som røk ut av konkurransen etter at hun og dansepartner Jørgen Nilsen havnet i duell med Jan Gunnar Solli og Rikke Lund.











