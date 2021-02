Moss frykter ikke videre spredning av mutert virus

Kommuneledelsen i Moss frykter ikke videre spredning av det muterte viruset. Lørdag ble det påvist tre slike smittetilfeller i kommunen.

Ordfører Hanne Tollerud og kommuneoverlege Kristian Krogshus holdt mandag ettermiddag en orientering om smittesituasjonen i Moss etter at det lørdag ble meldt om tre tilfeller av det muterte koronaviruset i byen, melder Moss Avis.

– Vi mistenker ikke videre spredning fra disse smittetilfellene, sier kommuneoverlegen om to av smittetilfellene som ble oppdaget etter at det oppsto mistanke om at de kunne være smittet av det muterte viruset.

To av de smittede står nær hverandre, og begge ble smittet av en nærkontakt. Den tredje ble avdekket etter at vedkommende ble plukket ut i en stikkprøve og kobles til smittetilfellene i Follo kommune.

– Det er usikkert hvor mange som er berørt av det siste tilfellet, men det virker ikke som om smitten er spredd videre, forteller Krogshus.

Fra midnatt natt til mandag fikk Halden, Sarpsborg, Moss og Våler de samme strenge koronatiltakene som Nordre Follo, Oslo og Ås. I alt er det påvist 992 tilfeller av korona gjennom hele pandemiperioden i Moss.

(©NTB)

Reklame I dag er strømmen er 60 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen