Moss: Nabokommunene vil ha samme tiltak som i Nordre Follo

Ordfører i oss, Hanne Tollerud, sier kommunene som fredag kveld satt i krisemøter om utbruddet i Nordre Follo, vil ha samme tiltak som i nabokommunen.

Regjeringen har varslet at den vil komme med tiltak for regionen etter innspill fra møtet der Nordre Follos nabokommuner deltok fredag kveld. Tollerud sier ifølge Moss Avis at kommunene vil ha samme tiltak som Nordre Follo.

Det betyr stengte skoler og stengte kjøpesentre. Kun matbutikker, apotek og bensinstasjoner får holde åpent i Nordre Follo.

– Tiltakene som ble diskutert, vurdert og gitt tilslutning til fra kommunene i regionen er tilsvarende de som er innført i Nordre Follo, hvor serveringssteder og butikker er stengt, bortsett fra matbutikker og bensinstasjoner, sier Tollerud.

(©NTB)

Reklame Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året