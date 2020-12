Moss viderefører koronatiltak til over jul

De fleste lokale koronatiltakene i Moss kommune videreføres til 7. januar, bestemte formannskapet i kommunen fredag.

– Smitten sprer seg ikke i en bestemt aldersgruppe eller i et bestemt miljø, og vi ser nesten daglig at flere av smittetilfellene har ukjent smittekilde. Smittesituasjonen er ustabil, og foreløpig tør vi ikke si at det er en nedadgående trend her i Moss, sa kommunedirektør Hans Reidar Ness på en pressebrifing fredag.

Formannskapet har imidlertid bestemt at det nasjonale unntaket med inntil ti gjester to ganger i jula også gjelder for Moss.

Det åpnes dessuten for arrangementer med inntil 50 personer på offentlig sted med fastmonterte seter. Kirkebenker regnes ikke som fastmontert, og det åpnes ikke for å arrangere felles religiøse arrangementer.

– Vi må alle tenke nøye gjennom hvem vi vil prioritere å møte, og vi må huske på å inkludere enslige og andre som ellers kan falle utenfor, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap).

Fredag ble det meldt om ni nye tilfeller i kommunen siste døgn. Tre av de smittede er under 18 år.

