Motorsykkelfører døde i ulykke i Trondheim

En MC-fører er konstatert død etter at han kjørte i autovernet på E6 nordover mot Ranheim i Trondheim.

Politiet meldte om ulykken klokka 13.25. Kort tid etter at ambulansepersonell kom til ulykkesstedet like ved Grillstadtunnelen ble det slått fast at føreren var død.

– Det er snakk om en enslig MC som har kjørt i autovernet. Vi har ikke opplysninger om at andre kjøretøy skal ha vært involvert på noe vis, sier operasjonsleder Bjørn Handegard til NTB.

Vegvesenet ulykkesgruppe er varslet om hendelsen. Politiet vil også etterforske det som er skjedd.

(©NTB)

Mest sett siste uken