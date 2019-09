Motorsyklist skadd etter utforkjøring på Leirsund

En motorsykkelfører ble funnet liggende skadd i en grøft etter en utforkjøring på Leirsund i Skedsmo i Akershus natt til onsdag.

Politiet opplyste om ulykken klokken 4.43 natt til onsdag. Føreren var en mann i 50-årene som kjørte alene da han kjørte ut av veien i en slak sving. Alle nødetatene, politi, brannvesen og ambulanse, rykket til stedet etter at vitner hadde meldt fra om ulykken.

– Motorsykkelen kjørte et godt stykke ut i grøfta og traff et skilt. Vitner som kom til stedet, fant mannen liggende i grøfta med sykkelen over seg. Vi vet ikke om han var bevisstløs eller bare ikke kom seg løs, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NTB.

Mannen ble fraktet Ahus med åpne bruddskader i et bein.

Utforkjøringen skjedde i Branderudveien som går gjennom Leirsund.

(©NTB)