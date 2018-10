Moxnes: Ber Stortingets presidentskap om å politianmelde Keshvari

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber Stortingets presidentskap om å politianmelde Mazyar Keshvari (Frp), som har fått penger utbetalt gjennom fiktive reiseregninger.

Bjørnar Moxnes opplyser torsdag morgen til NTB at han i løpet av dagen vil overlevere et brev til presidentskapet der han ber om politianmeldelse.

– Med mindre de sitter på informasjon som tilsier at Aftenpostens oppslag er uriktig. Keshvari har fått penger han ikke skulle hatt fra Stortinget. Da er det naturlig at presidentskapet anmelder og ber om etterforskning, sier Moxnes.

Han mener at det er presidentskapet som er de rette til å anmelde ettersom Keshvaris handlinger har medført utbetalinger over Stortingets budsjett.

– Jeg mener presidentskapet bør be eksplisitt om at det tas ut tiltale hvis etterforskning avdekker straffbare handlinger, sier Rødt-lederen.

Ber om gjennomgang

– Men det er ikke først og fremst Stortinget som er den fornærmede part. Det er det skattyterne som er, sier Moxnes.

Han vil også be presidentskapet om en full gjennomgang av systemet for reiseregninger.

– Denne saken avdekker jo store mangler og mangelfull kontroll. Jeg tror også innbyggerne forventer at det her ryddes opp og at ikke stortingspolitikere skal ha et mer slepphendt system enn det vanlige folk har, sier Moxnes.

Mazyar Keshvari har ifølge Aftenposten levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Avisen kan dokumentere at stortingsrepresentanten har vært i Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner.

Sykmeldt

Advokat Arve Lønning representerer Keshvari, som har vært sykmeldt siden 9. oktober. I en uttalelse via advokaten beklager Keshvari overfor partikolleger, kolleger på Stortinget, velgere og skattebetalere.

«Over noe tid har livssituasjonen hans vært vanskelig og svært krevende av en rekke årsaker jeg ikke kan gå inn på. Det er ingen unnskyldning, men en forklaring på hvorfor det kunne gå så galt og at han kommer til å skjerme seg selv og familien og ikke gi noen intervjuer», skriver advokat Lønnum.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen uttalte onsdag at det var for tidlig å si om saken blir politianmeldt.

Mens Keshvari er sykmeldt, møter Frp-veteran Carl I. Hagen som hans vara.

(©NTB)

