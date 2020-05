Mulig ran på Sushi Bar i Trondheim – én mann skadd

En mann får legetilsyn etter at Sushi Bar i Heimdal sentrum i Trondheim skal ha blitt ranet søndag kveld. Politiet ønsker tips i saken.

Politipatruljer gjør undersøkelser ved serveringsstedet i Ringvålvegen i Heimdal sentrum etter meldingen om et ran rett før klokka 22.00.

Et vitne sier til Adresseavisen at han fant den ansatte på Sushi Bar med kutt i pannen og skader i armen. Han ikke så selve hendelsen, men forteller at det kom noen inn bakdøren og slo den ansatte i hodet og i armen.

– Etterpå ringte vi ambulansen, og de tok ham med seg, sier vitnet.

– Vi ønsker kontakt med publikum som kan ha vært vitner til hendelsen, eventuelt en eller flere gjerningspersoner som har forlatt åstedet, i aktuelt tidsrom. Vi er fremdeles på stedet og har ikke fått tatt skikkelig avhør av fornærmede i saken. Han er skadd, ikke alvorlig, men han får legetilsyn, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Av hensyn til etterforskningen vil ikke politiet si så mye om hva som har skjedd.

– Det har vært en hendelse på Sushi Bar som kan karakteriseres som et ran. Vi ønsker ikke å gå så mye i detaljer utover det. Vi kan ikke utelukke at det var flere enn én person involvert. Det er ukjent hvordan den eller de forlot stedet, så opplysninger om kjøretøy er interessant, sier Kimo.

