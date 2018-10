Mulige klimagasser oppdaget i Arktis

Det var ved målestasjonen Zeppelin i Ny-Ålesund på Svalbard at funnene ble gjort av Norsk institutt for luftforskning. Avbildet er smeltende is fra isbreer som kalver ut i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund. Arkivfoto: Are Føli / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )