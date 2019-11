Mulla Krekar kan utleveres til Italia, slår Oslo tingrett fast

Oslo tingrett har besluttet at mulla Krekar kan utleveres til Italia, der han er dømt til tolv års fengsel for terrorforbund.

Avgjørelsen falt fredag.

mulla Krekar møtte i begynnelsen av denne uka i Oslo tingrett. Han motsatte seg da utlevering til Italia.

– Saken er bare et politisk spill, sa Krekar i retten.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet, etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

Selv om Oslo tingrett har funnet at vilkårene er for utlevering er til stede, kan kjennelsen ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett. Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke.