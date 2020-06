Musikk- og drillkompani blir omdisponert på grunn av koronasituasjonen

Musikk- og drillkompaniet 3. gardekompani blir omdisponert på grunn av koronasituasjonen, opplyser Hæren.

– Dette er godt trente soldater som blir omdisponert og brukt et annet sted på grunn av koronasituasjonen. De hadde i utgangspunktet et fullt program nå, men siden alt det er avlyst vil deres ressurser bli brukt andre steder i forsvaret, sier kommunikasjonssjef og oberstløytnant Per Espen Strande i Hæren til VG.

Ifølge Dagbladet skal årsaken være at Forsvaret har tatt inn for få soldater, og at det har ført til personellmangel. Drilltroppen skal overføres til Forsvarets Fellestjenester.

(©NTB)