Kulturminister Abid Raja orienterer pressen om håndteringen av koronasituasjonen. Raja kunngjør blant annet at musikkorps skal få spille 17. mai så sant de holder to meters avstand Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Helsemyndighetene åpner for at musikkorps kan få lov til å marsjere og spille i gatene dersom de holder to meters avstand.

– Det er to meter i alle retninger, sa kulturminister Abid Raja (V) på regjeringens daglige pressekonferanse om koronaviruset. – Fram til da, også når de må øver, må de overholde smittevernsreglene med to meters avstand. Fram til 17. mai må vi holde på reglene om at det er fem og fem i hver gruppe.

