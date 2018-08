Muslimsk par nektet statsborgerskap da de ikke ville håndhilse

Manglende respekt for likestillingen skal være grunnen til at paret ble nektet statsborgerskap.

Et muslimsk par skal nylig ha blitt nektet statsborgerskap i Sveits fordi de ikke ville håndhilse på mennesker av det motsatte kjønn da de skulle intervjues av myndighetene, skriver blant andre The Guardian lørdag. Paret, som bodde i den sveitsiske byen Lausanne, ble intervjuet for flere måneder siden, men avslaget skal ha blitt offentliggjort fredag.

- Religiøs praksis er ikke hevet over loven, skal borgermester i Lausanne, Gregoire Junod ha slått fast da han fredag offentliggjorde at paret hadde fått avslag.

Han skal også ha forklart at paret hadde vanskeligheter med å svare på spørsmål stilt av mennesker av det motsatte kjønn.

Han understreker at paret ikke ble nektet statsborgerskap på grunn av religion, men fordi myndighetene mener paret har gitt uttrykk for mangel på respekt for likestillingen mellom kjønnene, skriver Jyllands-posten.dk.

Les også: Hanne Bjurstrøm, jeg tar deg ikke i hånda fordi du frister meg, ok?

Fikk ikke fortsette i jobben

Dette er ikke første gangen det at noen har nektet å håndhilse har vakt oppsikt.

Tidligere i sommer klaget også en mann i 40-årene Nav inn til Diskrimineringsnemnda etter at han ikke fikk fortsette i jobben sin som lærervikar ved Ekeberg skole fordi han nektet å håndhilse på kvinner. Tidligere rektor ved skolen, Bente Alfheim, forklarte da at det var kommet klager fra kvinnelige kolleger som følte seg krenket over at mannen ikke ville ta dem i hånden. Klagen skal behandles i høst.

Les mer: Muslimsk vikar fikk ikke fortsette etter å ha nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger

Arbeidsgiver måtte betale erstatning

I Sverige førte en lignende sak til at arbeidsgiver måtte betale 40.000 i erstatning til en muslimsk kvinne som ikke fikk gjennomført et jobbintervju fordi hun ikke ville håndhilse. Saken ble tatt til Arbeterdomstolen i Sverige, som slo fast at kvinnen hadde blitt utsatt for diskriminering.

Les mer: Svensk domstol: Arbeidsgiver må godta at ansatt ikke håndhilser

I 2016 vakte det også oppsikt i Sveits da det ble avslørt at to gutter hadde fått lov av skolen til å ikke håndhilse på læreren sin slik som de andre elevene, fordi det brøt med deres tro og religiøse skikker.

I 2014 fikk en kvinnelig student i Danmark tilkjent en erstatning på 2.500 danske kroner da en mannlig muslimsk sensor, skriver Jyllandsposten.dk.

Mest sett siste uken