Mutert virus oppdaget i Molde

En positiv virusprøve i Molde er bekreftet med en mutert virusvariant. Seks nærkontakter er satt i karantene, og flere er satt i såkalt «ventekarantene».

Det er foreløpig ikke kjent hvilken mutert virusvariant det er snakk om.

– Vi følger nå de nasjonale reglene som gjelder ved mutert virus, opplyser Molde-ordfører Torgeir Dahl i en pressemelding på kommunens nettside.

Assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald opplyser at Molde kommune i samråd med Statsforvalteren vurderer at utbruddet er begrenset og under kontroll.

– Det innebærer at det ikke iverksettes tiltak i lokalsamfunnet eller i nabokommuner nå, men at dette vurderes fortløpende etter hvert som kommunen får svar på prøvene, sier hun.

