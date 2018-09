Mye nedbør skaper innhøstingsproblemer for grønnsaker

De store mengdene nedbør på Vestlandet og i Trøndelag denne uken skaper innhøstingsproblemer for grønnsaker. Flere gulerotarealer er ødelagt på grunn av regn.

Det har vært kraftige nedbørsmengder over hele Vestlandet og oppover mot Trøndelag denne uken, og mange åkrer er ødelagt som følge av drukning, opplyser Landbruksdirektoratet.

Avlingsundersøkelser foretatt av GPS (GrøntProdusentenes Samarbeidsråd) fremlegger en prognose om at det trolig blir 15 prosent mindre gulrot enn på samme tid i fjor. Likevel er det ventet at årets avling vil rekke om lag like lenge som fjorårets, som også var grepet av dårlige innhøstingsforhold.

Hodekål spås bra avlinger, mens blomkål har gått tomt på lager. I noen distrikter har tilførselen av blomkål stoppet opp etter det kalde været.

