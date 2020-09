Mye ungdomsbråk i osloområdet lørdag kveld

Flere steder i og rundt Oslo har det vært store og ampre forsamlinger av ungdommer lørdag kveld. På Snarøya i Bærum har politiet bevæpnet seg.

Bevæpningen skyldes at de har fått en melding om at det skal være skutt mot en bil. I tillegg er det meldt om slåssing, skadeverk mot biler og bolighus, og et personran, skriver Budstikka.

Klokka 22.05 skal politiet ha stanset en rutebuss i området og sjekker passasjerene om bord. Det skal være mellom 200 og 300 ungdommer som er samlet på stedet.

Tidligere på kvelden var det også flere meldinger om ungdommer som slåss på Holmen i Asker. Der stakk de fleste ungdommene fra stedet da politiet kom.

Ved Vahl skole i Oslo meldes det om et slagsmål mellom ti personer, som skal ha ankommet stedet samlet i biler.

