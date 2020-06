Myndighetene avventende til nytt legemiddel for alvorlig koronasyke

I Danmark og Storbritannia har legemiddelet deksametason på rekordtid blitt tatt i bruk for alvorlig syke koronapasienter. I Norge vil myndighetene vente og se

Foreløpig er det få studier som faktisk viser effekt, understreket fagdirektør Svein Lie fra Helsedirektoratet på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Dette var en melding som kom i går, og som ikke bygger på en fullstendig gjennomført studie. Men vi skal følge veldig tett på, slik at vi får tidlig og god dokumentasjon, sier Lie.

Ifølge en studie ledet av Oxford-universitetet, er deksametason, som er et steroid, den første medisinen som beviselig reduserer dødeligheten for alvorlig koronasyke. Tirsdag, bare 24 timer etter at legemiddelet ble tatt i bruk i Storbritannia, fulgte danskene etter.

I Norge er Statens legemiddelverk allerede i gang med å kartlegge hvor store lagre som finnes av deksametason i Norge, og et eksportforbud er til vurdering, opplyser Lie på spørsmål fra NTB.

Helseminister Bent Høie (H) mener det er svært positivt dersom det viser seg at det finnes et legemiddel som reduserer risikoen for å dø av korona.

– Men dette er ingen kur, understreker han.

