Av nesten 1.000 koronatester ble det mandag registrert én ny koronasmittet i Trondheim.

I alt ble 993 personer testet. Én av testene viste seg å være positiv, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding. Den smittede er en person i 40-årene med kjent nærkontakt. Personen har milde symptomer.

Kommunedirektør Morten Wolden sier til Adresseavisen at smittesituasjonen er svært positiv.

– Det er seks smittet i helga, en siste døgn. Like positivt for hele landet. Men dessverre to dødsfall i Trøndelag som fortsatt understreker alvoret. sier Wolden.

Det er gjennomført 93.000 tester i Trondheim og bare 0,8 promille er positive.

– Hvis dette fortsetter, kan det bli en trivelig jul, sier kommunedirektøren.

(©NTB)

