Nå blir det hett i Sør-Norge – opp mot 30 grader i helgen

Sommervarmen er på vei mot Norge. Allerede fredag kan indre strøk av Vestlandet få opp mot 30 grader.

Nøyaktig hvor gradestokken eventuelt passerer 30 grader først er Meteorologisk institutt ikke sikre på, men opplyser på Twitter at de setter en knapp på indre strøk av Vestlandet fredag.

I områdene rundt Sogndal ventes det 29 grader og sol bak sky søndag, og kun noen få grader lavere dagene før.

I Bergen ventes det rundt 23 grader og strålende sol, også her best på søndag, mens det i hovedstaden er ventet temperaturer på midten av 20-tallet og med strålende sol. Også i Oslo er det ventet best vær på ukens siste dag.

