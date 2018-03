Nå blir det «påskevær»

Strålende sol, vinterlige temperaturer og lite vind. Nå er et nytt høytrykk på vei.

(sb.no): – Det blir ganske så pent, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til Sandefjords Blad.

Den kommende uka blir kald og vinterlig, og helgen skal bli strålende.

– Stort sett blir det mye pent vær utover i uka. Skyene kan kanskje henge igjen litt utover tirsdagen, så ser det ut til at det blir lettskyet og pent videre framover. Det kan komme skyflak av og til, kanskje spesielt torsdag, sier Haga.

– Sola kommer til å varme litt

Det siste døgnet har det også kommet et godt lag med nysnø over fylket.

– Dette nedbørområdet, som har gitt snø nå, er i ferd med å trekke seg ut av Vestfold. Vi får etter hvert oppbygging av et høytrykk over landet, som vil gi ganske så pent vær, sier Haga.

Han understreker at selv om det er et «høytrykk», så får vi en kald værtype.

– Sola kommer til å varme litt, for det gjør den nå i midten av mars, men det vil være vinterlige temperaturer. Det ser nesten ikke ut til at dagtemperaturen kommer over null grader. Det kan bli opptil tre plussgrader tirsdag, litt avhengig av hvor raskt skydekket løser seg. Til helgen får vi kjøligere luftmasser fra nord, hvor det ser ut til at dagtemperaturen også skal være på minussiden. Nattemperaturen kan komme til å være under ti minusgrader innover i fylket, i Andebu-området for eksempel, sier Haga.

– Det ser heller ikke ut til at det skal bli så kraftig vind. Nordlig frisk bris, kanskje av og til litt mer. Så i le for nordavinden vil det kunne bli fint, legger han til.

Tror snøen vil ligge fram til påske

Ifølge Haga ser det ut til at den samme værtypen fortsetter utover i neste uke.

– Det ligger an til å bli en fortsatt kald værtype, selv om det ikke skal bli like kaldt som det er meldt til helgen. Vi vil kanskje få noe mer skyer, sier han.

Slik han tolker det, betyr varslet at snøen kan bli liggende fram til påske.

– Det blir ikke noe ordentlig mildvær, som gir fart på snøsmeltingen, slik vi tolker det. Solvarmen midt på dagen gjør at snøen kan smelte litt, men så vil det fryse på igjen om natten. Da går det langsomt før snøen smelter, sier Haga.

– Også siste del av mars og starten av april ser ut til å bli kaldere enn det som er normalt. Det ser også ut til at det ikke skal bli så stor nedbørsaktivitet, sier han.

