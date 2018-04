Nå er de omstridte «kloakkrørene» fjernet

Terrortiltaket ble slaktet av arkitekturprofessor.

KARL JOHANS GATE: I fjor høst ble det plassert ut flere titalls «kloakkrør» i sement langs Oslos paradegate Karl Johan.

Terrortiltaket ble slaktet av flere, deriblant av den profilerte arkitekturprofessoren Thomas Thiis-Evensen.

- Det er jo en permanent krigstilstand som uttrykkes, sa Thiis-Evensen til Nettavisen.

Han mente at betongrørene var nærmest henslengt i hovedstadens kjente gågate, ved at noen sto plassert på fortauet og andre i veibanen.

- Hele poenget med Karl Johans gate, nasjonens hovedgate, er at den skal være symmetrisk og lineær. Den er nå ødelagt, påpekte Thiis-Evensen.

BLOMSTER: Her er de store blomsterkassene som nå har erstattet betongrørene langs Karl Johans gate i Oslo sentrum, med flotte vårblomster.

- Var et strakstiltak

Nå er imidlertid rørene borte. Denne uken ble de siste betongkolossene fjernet, og i stedet er det plassert ut store blomsterkasser i jern.

Presseansvarlig hos Bymiljøetaten i Oslo kommune, Monica T. Olsen, forteller at det hele tiden var planen å fjerne betongrørene.

- Betongrørene var et strakstiltak, og planen var at de fortløpende skulle byttes ut med blomsterpotter så snart pottene ble produsert. De siste betongrørene ble skiftet ut denne uken, sier Olsen til Nettavisen.

- Vi skal forebygge



I tillegg til de tyngre blomsterkassene, er det også plassert ut store, runde benker, for forebygge mot tilsiktet påkjørsel.

KLASER: Blomsterkassene er flere steder plassert i klaser som et terrortiltak på Karl Johans gate.

Blomsterkassene og benkene er flere steder plassert i klynger.

- Oslo skal være en trygg by. Vi kan ikke mure oss inn i frykt for terror, men vi skal forebygge. Dette er bakgrunnen for at kommunen nå gjennomfører risikoreduserende tiltak i deler av sentrum, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo da tiltaket ble iverksatt i fjor høst.

