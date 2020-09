Nå er hele Oslo rødt

Samtlige 15 bydeler i Oslo har nå et smitteomfang på over 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Søndag meldte også bydel Vestre Aker om at den hadde registrert over 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Dermed ligger alle bydeler i hovedstaden på rødt smittenivå, ifølge Dagbladet. Bydel Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Sagene er hardest rammet med over 100 smittede per 100.000 innbyggere. Foreløpige tall fra Oslo kommune viser at det ble registrert 68 nye tilfeller torsdag, 54 tilfeller fredag, 40 tilfeller lørdag og 22 tilfeller søndag. (©NTB)

Reklame De 100 beste dingsene høsten 2020