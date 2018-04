Nå er Rødt større enn Venstre og KrF

Bjørnar Moxnes og Rødt er det sjette største partiet på Stortinget, viser en ny måling.

Partiet til leder Moxnes får en oppslutning på hele 4,9 prosent på april-målingen som Opinion har gjort for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Det betyr at Rødt hadde fått åtte stortingsrepresentanter og vært større enn de borgerlige partiene KrF (syv) og Venstre (syv) om det var valg i dag.

– Jeg tror mange ser at Rødt står for noe og at vi er tydelige. Vi stiller makt bak kravene, og det setter nok folk pris på, sier Rødt-lederen til ANB.

1.000 nye medlemmer

På de tre siste ANB-målingene har partiet havnet over sperregrensen, og resultatet i april er en framgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige måling i mars.

– Målingen nå bekrefter trenden vi har sett helt siden valget i fjor høst. Mange trodde vi var et blaff og at interessen ville dabbe av ganske raskt. Men tvert imot. Vi har vist handlekraft i flere saker, og folk har dermed fått øynene opp for hva vi gjør og står for, mener Rødt-lederen.

Partiet har fått over 1.000 innmeldinger siden mistillitsforslaget mot daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) 14. mars. Det betyr en vekst på 25 prosent. Medlemstallet på 5.100 er rekordhøyt.

– Det er mange som ønsker å bygge et sterkt radikalt alternativ til regjeringen, sier Moxnes, som med bakgrunn i målingen fra Opinion er leder for det sjette største partiet på Stortinget.

Les også: Ny måling: Kjemperesultat for Rødt



Tydelig stemme

Den siste måneden har også Rødt markert seg som en kraftig motstander av EUs energibyrå Acer.

– Vi hadde hele fagbevegelsen i ryggen, og jeg har møtt industriarbeidere både i Sunndalsøra og på Herøya som var skuffet over at Ap stemte sammen med regjeringen og sikret flertall for en norsk tilslutning. Vi var en tydelig stemme for å sikre norsk råderett over energipolitikken, sier Moxnes.

Rødt gir seg ikke og holder koken oppe også når det gjelder den omstridte NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland. Partiet vil stanse utbyggingen og håper på Aps støtte.

– Denne kabelen vil støvsuge Vestlandet for energi, hevder Rødt-lederen.

Les også Gunnar Stavrum: Støre vil heller samarbeide med Rødt og De Grønne



Kampen mot sperregrensen

Lojaliteten til Ap er fremdeles lav, og 16 prosent som stemte på partiet ved valget i fjor høst har nå satt seg på gjerdet, viser bakgrunnstallene.

Samtidig er det ikke mye som skal til før Ap-leder Jonas Gahr Støre kan bli statsminister. Gitt at Rødt beholder sin posisjon med åtte mandater, og KrF eller Venstre faller under sperregrensen, bikker flertallet i favør av de rødgrønne.

– Et sterkt Rødt er ingen ønskesituasjon for Ap. Når Rødt mobiliserer og gjør det så bemerkelsesverdig godt, får vi en ganske fragmentert koalisjon bestående av ulike partier på rødgrønn side, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, til ANB.

– De rødgrønne vinner fram på tross av Aps dårlige resultater, konkluderer Bergh.

Han registrerer også at verken Venstre eller KrF med en oppslutning på henholdsvis 4,1 prosent og 4 prosent tjener nevneverdig på å være i eller utenfor regjeringsposisjon.

Les også Kristin Clemet: På tide å ta Rødt alvorlig



(ANB)

Fakta: Fakta om målingen

Opinions meningsmåling for april er basert på 945 intervjuer i tidsrommet 10.–16. april. 75 prosent har svart om partivalg ved stortingsvalg. Feilmarginen varierer fra 1–3 prosentpoeng og er størst for de største partiene. Alle endringer er innenfor feilmarginen (endring fra mars i parentes): Ap 24,0 (+ 0,7) Høyre 27,0 (- 0,3) Frp 13,5 (- 1,0) KrF 4,0 (+ 0,4) Sp 11,5 (+ 0,5) SV 7,7 (+ 0,7) Venstre 4,1 (- 0,5) Rødt 4,9 (+ 0,3) MDG 1,9 (- 1,3) Andre 1,4 (+ 0,4)





Mest sett siste uken